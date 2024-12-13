У Грузії нові закони проти протестів та Зурабішвілі. Гецадзе: Заборони спрацюють навпаки

Саломе Зурабішвілі (Фото: ЕРА/IRAKLI GEDENIDZE)

Грузинський парламент 13 грудня схвалив закон, який передбачає позбавлення державного захисту президентки Саломе Зурабішвілі після завершення її повноважень, пише Formula News.

Закон ухвалили 85 голосами.

Згідно з новими правилами колишній прем'єр-міністр, президент чи голова парламенту країни не матимуть права на особисту охорону, якщо їх усунули з посади через "порушення Конституції або вчинення злочину".

У жовтні Конституційний суд Грузії постановив, що Зурабішвілі нібито порушила закон, відвідавши країни Європи без узгодження з урядом. Через це влада заборонила їй здійснювати офіційні візити за кордон, тому поїздки до європейських партнерів вона фінансувала самостійно.

Як нагадує Formula News, керівна партія "Грузинська мрія" намагалася оголосити Зурабішвілі імпічмент, але голосування в парламенті завершилося невдачею.

Цього ж дня грузинський парламент затвердив закон, який забороняє закривати обличчя та використовувати піротехніку на протестах.

Колишній заступник міністрів внутрішніх справ та юстиції Грузії, старший партнер юридичної компанії Rasons Legal Гія Гецадзе заявив LIGA.net, що ці закони не мають значення для грузинського народу, оскільки вони були ухвалені нелегітимним парламентом.

"Це нелегітимний парламент, і я не думаю, що має якесь значення, що вони будуть голосувати і які закони ухвалювати", – сказав він.

За словами Гецадзе, відсоток протестувальників, які закривали обличчя, був невеликим. І тепер, вважає він, цей закон спрацює навпаки: більше людей почнуть носити на протестах маски, протигази та інші засоби.

28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, що тривають досі.

30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.