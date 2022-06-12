Парламентские выборы во Франции: предварительные результаты первого тура
По предварительным данным, в первом туре выборов в парламент Франции блок левых партий Nupes во главе с Жан-Люком Меланшоном и блок Ensemble во главе с президентом Эмманюэлем Макроном вырвались вперед, сообщает Le Figaro.
По данным МВД Франции, левые получают 25,7% голосов избирателей, а блок Макрона получил 25%.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На третьем месте находится партия Rassemblement national Марин Ле Пен, шедшая на выборы самостоятельно, с результатом 19,3%.
Как отмечает Le Figaro, у блока Макрона есть шансы получить большинство голосов по результатам второго тура парламентских выборов 19 июня.
Макрону необходимо получить абсолютное большинство в парламенте Франции (не менее 289 мест), чтобы обеспечить проведение запланированных экономических реформ.
Предварительные данные свидетельствуют, что в воскресном голосовании приняли участие около 48 миллионов избирателей. По состоянию на 17:00 по местному времени явка на парламентских выборах во Франции составила 39,42%, что меньше показателя 2017 года (40,75%).
- По данным опроса французских СМИ, партия Макрона минимально опередит ближайших конкурентов на парламентских выборах.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Комментарии