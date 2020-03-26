Партия Слуга народа отказалась от госфинансирования

Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Партия Слуга народа отказывается от государственного финансирования. Об этом заявила в Facebook заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук.

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По предложению главы партии Александра Корниенко, вся сумма, которая должна быть получена партией из госбюджета до конца 2020 года, будет направлена в стабилизационный фонд, создаваемый Кабмином. Решение принято высшим советом партии.

Кравчук отметила, что в этом году партии должны получить из бюджета 212,6 млн грн. Она заявила, что СН призывает все парламентские партии, которые по закону получают госфинансирование, также направить выделенные бюджетные средства в стабфонд.

Деньги, перечисленные в стабфонд, по словам Кравчук, могли бы пойти на нужды медиков, которые борются с пандемией коронавируса, в частности, на обеспечение их средствами защиты, или на доплату за работу в условиях пандемии.

2 октября Рада приняла законопроект, сокративший госфинансирование партий вдвое.

В этом году СН должна была получить около 80-90 млн грн на уставную деятельность.

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