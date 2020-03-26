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Партия Слуга народа отказалась от госфинансирования

Партия Слуга народа отказалась от госфинансирования - Фото
Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
26.03.2020, 16:52

Финансирование, которое партия Слуга народа должна была получить из бюджета в этом году, направят в стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом

Партия Слуга народа отказывается от государственного финансирования. Об этом заявила в Facebook заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук.

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По предложению главы партии Александра Корниенко, вся сумма, которая должна быть получена партией из госбюджета до конца 2020 года, будет направлена в стабилизационный фонд, создаваемый Кабмином. Решение принято высшим советом партии. 

Кравчук отметила, что в этом году партии должны получить из бюджета 212,6 млн грн. Она заявила, что СН призывает все парламентские партии, которые по закону получают госфинансирование, также направить выделенные бюджетные средства в стабфонд.

Деньги, перечисленные в стабфонд, по словам Кравчук, могли бы пойти на нужды медиков, которые борются с пандемией коронавируса, в частности, на обеспечение их средствами защиты, или на доплату за работу в условиях пандемии.

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Денис Юдин
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Слуга народа Евгения Кравчук госфинансирование партий коронавирус COVID-19
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