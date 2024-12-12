Партия свергнутого Башара Асада Баас приостанавливает работу и отдает транспорт и оружие
Бывшая правящая партия Сирии Баас, которая десятилетиями находилась под руководством семьи Башара Асада, заявила о временной приостановке своей работы. Об этом сообщает телерадиокомпания CNN.
В заявлении, опубликованном в среду, партия сообщила, что передаст все имущество, финансы и оружие сирийским правительственным органам, передает агентство.
"Транспортные средства и оружие, которые находились во владении товарищей, должны быть переданы министерству внутренних дел или ближайшему полицейскому подразделению или участку", – отмечается в заявлении.
Также в заявлении говорится, что "все имущество и средства партии будут переданы под надзор Министерства финансов и Министерства юстиции, а вырученные средства будут храниться в Центральном сирийском банке".
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