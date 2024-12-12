Партія поваленого Башара Асада Баас призупиняє роботу і віддає транспорт і зброю

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Колишня правляча партія Сирії Баас, яка десятиліттями була під керівництвом сім’ї Башара Асада, заявила про тимчасове призупинення своєї роботи. Про це повідомляє телерадіокомпанія CNN.

У заяві, опублікованій у середу, партія повідомила, що передасть усе майно, фінанси та зброю сирійським урядовим органам, передає агенція.

"Транспортні засоби та зброя, що перебували у володінні товаришів, повинні бути передані міністерству внутрішніх справ або найближчому поліцейському підрозділу чи відділку", – зазначається у заяві.

Також у заяві йдеться про те, що "все майно і кошти партії будуть передані під нагляд Міністерства фінансів і Міністерства юстиції, а виручені кошти зберігатимуться у Центральному сирійському банку".