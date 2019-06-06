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06.06.2019, 15:20

Парубий: У Зеленского не было оснований распускать Раду

Парубий: У Зеленского не было оснований распускать Раду - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента заявляет, что на момент указа Зеленского коалиция в Раде была

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что у президента Владимира Зеленского не было конституционных оснований для издания указа о роспуске парламента. Об этом он сообщил в комментарии журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что аппарат Рады по просьбе Конституционного Суда предоставил свои пояснения в рамках производства о признании указа Зеленского неконституционным.

"Мы посмотрели стенограмму, когда была объявлена коалиция. Это было 302 народных депутата. Потом мы отняли все заявления о выходе из коалиции, которые поступали за это время. И если отнять все заявления, которые были поданы до 17 мая 2019 года, выходит 227", - заявил Парубий.

По словам спикера, многие их тех, кто заявляли о том, что они не в коалиции, "не пришли и не написали заявления".

24 мая депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указ Зеленского о роспуске парламента.

4 июня Большая палата Конституционного суда рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по этому делу. Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ по рассмотрению вопроса о роспуске парламента состоится 11 июня 2019 года в 10:00.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, андрей парубий, выборы-2019
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