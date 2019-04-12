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12.04.2019, 07:16

Пашинян не ответил, чей Крым

Пашинян не ответил, чей Крым - Фото
Никол Пашинян (фото - пресс-служба ПАСЕ)

"Наш вектор - это мир, диалог, стабильность и развитие". Так премьер Армении ответил на вопрос о принадлежности захваченного РФ полуострова.

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После выступления в сессионном зале Парламентской ассамблее Совета Европы армянского премьера Никола Пашиняна спросили, "чей Крым", и по какой причине Армения всегда голосует против антироссийских резолюций по оккупированному полуострову. Он ушел от прямого ответа, пишет Громадське.

По его словам, "часто мы в такой ситуации, когда две стороны конфликта являются нашими друзьями".

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"Очень трудно выбирать между другом и другом. Иногда бываешь вынужден делать выбор, но наш вектор - это мир, диалог, стабильность и развитие", - заявил он, не ответив на вопрос.

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Теги: агрессия России, никол пашинян, армения, Крым, пасе, оккупация
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