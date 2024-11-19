Павлюк – о ситуации в Курской области: Россияне начали применять тактику прорыва обороны

Александр Павлюк (Фото: командование Сухопутных войск)

В Курской области россияне начали применять тактику прорыва обороны, сопровождающуюся значительными потерями в личном составе и технике. Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

По его словам, в начале операции в Курской области россияне любыми способами пытались остановить продвижение ВСУ.

"Враг делал засады, применял авиацию. В то же время россияне безжалостно бомбили собственные населенные пункты. После выхода наших войск на определенные рубежи и перехода к обороне противник перешел от ведения маневровой обороны к наступательным действиям", – объяснил Павлюк.

Командующий Сухопутными войсками добавил, что россияне применяют тактику малых групп численностью до отделения и при поддержке артиллерии пытаются вытеснить украинские подразделения с позиций.

Кроме того, по его словам, россияне приступили к применению тактики прорыва обороны. На определенных участках фронта – подразделениями численностью до роты (батальона) при поддержке бронетехники.

"Эта тактика сопровождается значительными потерями в личном составе и технике, а преимущественно, даже в случае успеха и вклинения в боевые порядки наших войск большую часть техники и живой силы уничтожают наши противотанковые средства, артиллерия и FPV-дроны. До 30% вражеской техники во время попытки продвижения уничтожается благодаря минно-взрывным заграждениям", – подчеркнул Павлюк.

Успехи врага сопровождаются значительными потерями, что заставляет его постоянно перемещать в Курскую область дополнительные силы с других направлений, резюмировал он.