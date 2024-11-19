Павлюк – про ситуацію в Курській області: Росіяни почали застосовувати тактику прориву оборони

Олександр Павлюк (Фото: командування Сухопутних військ)

У Курській області росіяни розпочали застосовувати тактику прориву оборони, що супроводжується значними втратами в особовому складі та техніці. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

За його словами, на початку операції у Курській області росіяни будь-якими способами намагалися зупинити просування ЗСУ.

"Ворог робив засідки, застосовував авіацію. Водночас росіяни безжально бомбили власні населені пункти. Після виходу наших військ на визначені рубежі та переходу до оборони противник перейшов від ведення маневрової оборони до наступальних дій", – пояснив Павлюк.

Командувач Сухопутних військ додав, що росіяни застосовують тактику малих груп чисельністю до відділення та за підтримки артилерії намагаються витіснити українські підрозділи з позицій.

Крім того, за його словами, росіяни розпочали застосовувати тактику прориву оборони. На певних ділянках фронту – підрозділами чисельністю до роти (батальйону) за підтримки бронетехніки.

"Ця тактика супроводжується значними втратами в особовому складі й техніці, а переважно, навіть у разі успіху та вклинення в бойові порядки наших військ, більшу частину техніки й живої сили знищують наші протитанкові засоби, артилерія та FPV-дрони. До 30% ворожої техніки під час спроби просування знищується завдяки мінно-вибуховим загородженням", – наголосив Павлюк.

Успіхи ворога супроводжуються значними втратами, що примушує його постійно переміщувати до Курської області додаткові сили з інших напрямків, резюмував він.