The Telegraph: Путін наказав повернути Курську область під контроль Росії до інавгурації Трампа
Курська область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російський диктатор Володимир Путін наказав витіснити Збройні Сили України з Курської області до інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Про це повідомила британська газета The Telegraph із посиланням на розвідувальний звіт.

У матеріалі йдеться, що Путін розгорнув 50 000 російських і північнокорейських військ у спробі відбити Курську область до того, як Трамп вступить на посаду президента США в січні.

У зв’язку з цим, за даними британської розвідки, Росія, ймовірно, посилить атаки дронів-камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пункти запуску поблизу кордону.

Трамп використав телефонну розмову з Путіним після президентських виборів минулого тижня, щоб застерегти диктатора РФ від ескалації війни на тлі побоювань зимового наступу, посиленого північнокорейськими військами та постачанням, зазначили журналісти.

Неназвані західні дипломати у коментарі The Telegraph висловили стурбованість тим, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб дати Росії більше можливостей під час перемовин.

  • 10 листопада у NYT повідомили, що близько 50 000 російських і північнокорейських солдатів готуються до наступу на українські позиції в Курській області.
  • 11 листопада у ЗСУ підтвердили, що у Курській області зосереджено до 50 000 окупантів, штурми відбуваються кожні 10-15 хвилин.
  • Того самого дня Сирський повідомив, що наразі росіяни намагаються витіснити українські війська на Курському напрямку та просунутись вглиб підконтрольної ЗСУ території.
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