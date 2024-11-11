Речник ЗСУ: У Курській області зосереджено до 50 000 окупантів, штурми кожні 10-15 хвилин

Росіяни спочатку застосовують техніку, а після її знищення — малі піхотні групи для штурмів, заявив Вадим Мисник

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська продовжують спроби витіснити Сили оборони з Курської області, штурмові дії бувають кожні 10-15 хвилин. Про це в ефірі Суспільне заявив речник оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За його словами, у Курській області зараз зосереджено близько 45 000-50 000 російських військових, серед яких бригади морської піхоти 155 Тихоокеанського флоту та 810 Чорноморського флоту, десантники, спецпідрозділи і штурмові батальйони.

Метою російських сил є витіснення українських військових, через що бої залишаються інтенсивними, попри значні втрати противника.

Мисник додав, що росіяни спочатку застосовують техніку, а після її знищення — малі піхотні групи для штурмів.