Речник ЗСУ: У Курській області зосереджено до 50 000 окупантів, штурми кожні 10-15 хвилин
Російські окупаційні війська продовжують спроби витіснити Сили оборони з Курської області, штурмові дії бувають кожні 10-15 хвилин. Про це в ефірі Суспільне заявив речник оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник.
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За його словами, у Курській області зараз зосереджено близько 45 000-50 000 російських військових, серед яких бригади морської піхоти 155 Тихоокеанського флоту та 810 Чорноморського флоту, десантники, спецпідрозділи і штурмові батальйони.
Метою російських сил є витіснення українських військових, через що бої залишаються інтенсивними, попри значні втрати противника.
Мисник додав, що росіяни спочатку застосовують техніку, а після її знищення — малі піхотні групи для штурмів.
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