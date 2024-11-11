ВСУ: В Курской области сосредоточено до 50 000 оккупантов, штурмы каждые 10-15 минут

Россияне сначала применяют технику, а после ее уничтожения малые пехотные группы для штурмов, заявил Вадим Мысник

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска продолжают попытки вытеснить Силы обороны из Курской области, штурмовые действия происходят каждые 10-15 минут. Об этом в эфире Суспильного заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

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По его словам, в Курской области сейчас сосредоточены около 45 000-50 000 российских военных, среди которых бригады морской пехоты 155 Тихоокеанского флота и 810 Черноморского флота, десантники, спецподразделения и штурмовые батальоны.

Целью российских сил является вытеснение украинских военных, из-за чего бои остаются интенсивными, несмотря на значительные потери противника.

Мысник добавил, что россияне сначала применяют технику, а после ее уничтожения малые пехотные группы для штурмов.