Курская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российский диктатор Владимир Путин приказал вытеснить Вооруженные Силы Украины из Курской области к инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на отчет разведки.

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В материале говорится, что Путин развернул 50 000 российских и северокорейских войск в попытке отбить Курскую область до того, как Трамп вступит в должность президента США в январе.

В связи с этим, по данным британской разведки, Россия, вероятно, усилит атаки дронов-камикадзе на украинские позиции в ближайшие дни, используя новые пункты запуска вблизи границы.

Трамп использовал телефонный разговор с Путиным после президентских выборов на прошлой неделе, чтобы обезопасить диктатора РФ от эскалации войны на фоне опасений зимнего наступления, усиленного северокорейскими войсками и поставками, отметили журналисты.

Неназванные западные дипломаты в комментарии The Telegraph выразили обеспокоенность тем, что Путин попытается быстро захватить территорию до инаугурации Трампа, чтобы дать России больше возможностей во время переговоров.

10 ноября в NYT сообщили, что около 50 000 российских и северокорейских солдат готовятся к наступлению на украинские позиции в Курской области.

11 ноября в ВСУ подтвердили, что в Курской области сосредоточено до 50 000 оккупантов, штурмы происходят каждые 10-15 минут.

В тот же день Сырский сообщил, что россияне пытаются вытеснить украинские войска на Курском направлении и продвинуться вглубь подконтрольной ВСУ территории.