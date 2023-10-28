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Пентагон анонсировал создание новой модели ядерной бомбы B61-13

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 17:41
Пентагон анонсировал создание новой модели ядерной бомбы B61-13 - Фото
B61 (Фото: US Air Force)

США начнут работать над созданием современного варианта ядерно-гравитационной бомбы B61-13. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

Такое решение в Пентагоне было принято, опираясь на выводы "Обзора ядерной политики 2022 года".

В пресс-релизе отметили, что развертывание производства B61-13 "не является ответом на какое-либо конкретное текущее событие; оно отражает постоянную оценку изменяющейся среды безопасности".

"Сегодняшнее объявление отражает изменяющуюся среду безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников. Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и развертывать силы и средства, необходимые для надежного сдерживания и, в случае необходимости, реагирования на стратегические нападения, а также для заверения наших союзников", – сказал помощник министра обороны США по вопросам космической политики Джон Пламб.

В американском оборонном ведомстве говорят, что общее количество ядерных бомб, которыми располагает США на вооружении, не увеличится — старые снаряды будут постепенно менять на новые.

Ожидается, что B61-13 будут нести современные самолеты. Она заменит некоторые из B61-7 в нынешнем ядерном арсенале и будет иметь мощность, подобную B61-7, которая выше, чем у B61-12.

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Милана Головань
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ядерное оружиеСШАB61-13
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