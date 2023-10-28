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Пентагон анонсував створення нової моделі ядерної бомби B61-13

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 17:41
Пентагон анонсував створення нової моделі ядерної бомби B61-13 - Фото
B61 (Фото: U.S. Air Force)

США почнуть працювати над створенням сучасного варіанту ядерно-гравітаційної бомби B61-13. Про це повідомили на сайті Пентагону.

Таке рішення у Пентагоні ухвалили, спираючись на висновки "Огляду ядерної політики 2022 року".

У пресрелізі зазначили, що розгортання виробництва B61-13 "не є відповіддю на якусь конкретну поточну подію; воно відображає постійну оцінку мінливого середовища безпеки".

"Сьогоднішнє оголошення відображає мінливе середовище безпеки та зростаючі загрози з боку потенційних супротивників. Сполучені Штати зобов'язані продовжувати оцінювати й розгортати сили та засоби, необхідні для надійного стримування і, в разі необхідності, реагування на стратегічні напади, а також для запевнення наших союзників", – сказав помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб. 

В американському оборонному відомстві кажуть, що загальна кількість ядерних бомб, яку США має на озброєнні, не збільшиться — старі снаряди поступово мінятимуть на нові.

Очікується, що B61-13 будуть нести сучасні літаки. Вона замінить деякі з B61-7 у нинішньому ядерному арсеналі й матиме потужність, подібну до B61-7, яка є вищою, ніж у B61-12.

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Читайте також: США провели хімічний вибух у день відмови РФ від договору про заборону ядерних випробувань

Мілана Головань
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ядерна зброясшаB61-13
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