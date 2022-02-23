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Пентагон направляет 800 военнослужащих и 20 боевых вертолетов в страны Балтии

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 10:28
Пентагон направляет 800 военнослужащих и 20 боевых вертолетов в страны Балтии - Фото
Разгрузка войск с американского транспортного самолета в Висбадене, Германия, 4 февраля 2022 года (Фото - сайт Минобороны США / Army Sgt. Stephen Perez)

Для укрепления восточного фланга НАТО США перебрасывают из Италии в страны Балтии 800 военнослужащих, сообщил Пентагон. Решение о переброске принято после сделанного вчера, 22 февраля, заявления президента США Джо Байдена об усилении сил НАТО в регионе.

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Также в страны Балтии из Германии перебросят 20 ударных вертолетов AH-64 Apache, еще 12 вертолетов будут перебазированы в Польшу из Греции. Восемь истребителей F-35 Lightning II из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".

Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находятся более 90 000 военнослужащих США.

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Сергей Бережной
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пентагон агрессия России нато балтия
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