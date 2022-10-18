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Пентагон о воздушных ударах России: История показывает, что это не работает

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 10:01
Пентагон о воздушных ударах России: История показывает, что это не работает - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)

Россия обстрелами гражданских целей пытается вселить ужас и панику в украинцев, но такая тактика исторически не работает. Об этом заявил на брифинге неназваный чиновник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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По его словам, РФ делает удары по целям, которые не имеют никакой военной ценности, чтобы вселить ужас, создать страх и панику. Россияне считают, что это уменьшит решимость украинского народа.

"Если вы оглянетесь назад в историю и посмотрите на воздушные кампании, которыми пытались нанести удар по психологии и подавить людей, то это не работает. И если уж на то пошло, вы видели, что в случае с украинцами это привело к увеличению их результата", – сказал чиновник Пентагона.

Он также назвал военными преступлениями неизбирательные и преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре.

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Марко Сировой
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