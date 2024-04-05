Пентагон об ударах по территории России и НПЗ: США не давали Украине такого оружия

Райдер заявил, что США помогают Украине "защитить и вернуть свою суверенную территорию"

Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

В Пентагоне заявили, что США не поставляли Украине средства, которыми Силы обороны бьют по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам на территории России. Об этом на брифинге сообщил спикер ведомства Пэт Райдер.

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По его словам, помощь Украине предназначена для того, чтобы она "защитила свою и вернула себе свою суверенную территорию".

"Мы не предоставляем никакой помощи для использования за пределами этого. Я бы посоветовал вам посетить Украину, чтобы рассказать об их деятельности. Конечно, мы сосредоточены на том, чтобы они могли защитить себя", — сказал Райдер.

В ночь на 5 апреля Россия подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказались города, в которых расположены военные аэродромы оккупационной армии, появились видео взрывов.

Вечером 4 апреля в российском Курске раздался ряд взрывов, после чего вспыхнули пожары. Местные Telegram-каналы и губернатор Роман Старовойт заявили, что город атаковали дроны.

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ обрушилось производство бензина. Российские нефтеперерабатывающие заводы за три недели марта сократили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.

2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, Татарстан, после чего там возник пожар.

Удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.

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