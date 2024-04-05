Пентагон про удари по території Росії та НПЗ: США не давали Україні такої зброї

Райдер заявив, що США допомагають Україні "захистити та повернути свою суверенну територію"

Пет Райдер (Фото: Пентагон)

У Пентагоні заявили, що США не постачали Україні засоби, якими Сили оборони б'ють по нафтопереробних заводах та інших об'єктах на території Росії. Про це на брифінгу повідомив речник відомства Пет Райдер.

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За його словами, допомога Україні призначена для того, щоб вона "захистила свою та повернула собі свою суверенну територію".

"Ми не надаємо жодної допомоги для використання за межами цього. Я б порадив вам відвідати Україну, щоб розповісти про їхню діяльність. Звичайно, ми зосереджені на тому, щоб вони могли захистити себе", – сказав Райдер.

У ніч проти 5 квітня Росія зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилися міста, в яких розташовані військові аеродроми окупаційної армії, з'явилися відео вибухів.

Увечері 4 квітня в російському Курську пролунала низка вибухів, після чого спалахнули пожежі. Місцеві Telegram-канали та губернатор Роман Старовойт заявили, що місто атакували дрони.

Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ впало виробництво бензину. Російські нафтопереробні заводи за три тижні березня зменшили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську, Татарстан, після чого там виникла пожежа.

Удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

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