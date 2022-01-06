UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пентагон обсудил с минобороны России ситуацию у границ Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 18:55
Пентагон обсудил с минобороны России ситуацию у границ Украины - Фото
Глава Минобороны США Ллойд Остин (Фото – EPA)

Глава Минобороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которых обсудил ситуацию у границ Украины. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"6 января министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщили в российском военном ведомстве, "во время телефонных переговоров стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США готовы предоставить союзникам по НАТО дополнительные средства, если произойдет еще одно вторжение России на территорию Украины. 

Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон агрессия России Cергей Шойгу геополитика вторжение Ллойд Остин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 