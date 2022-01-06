Пентагон обсудил с минобороны России ситуацию у границ Украины

Глава Минобороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которых обсудил ситуацию у границ Украины. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

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"6 января министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщили в российском военном ведомстве, "во время телефонных переговоров стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США готовы предоставить союзникам по НАТО дополнительные средства, если произойдет еще одно вторжение России на территорию Украины.

Александр Матвиенко

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