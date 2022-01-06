Пентагон обсудил с минобороны России ситуацию у границ Украины
06.01.2022, 18:55
Глава Минобороны США Ллойд Остин (Фото – EPA)
Глава Минобороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которых обсудил ситуацию у границ Украины. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
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"6 января министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины", – говорится в сообщении.
Как сообщили в российском военном ведомстве, "во время телефонных переговоров стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности".
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США готовы предоставить союзникам по НАТО дополнительные средства, если произойдет еще одно вторжение России на территорию Украины.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет.
- В январе 2022 года пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Перед переговорами с РФ НАТО проведет внеочередное заседание из-за российских войск у границ Украины.
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Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
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