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Пентагон предоставил данные, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе – Байден

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 17:07
Пентагон предоставил данные, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе – Байден - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА, Ting Shen)

Президент США Джо Байден сказал, что опирался на данные Пентагона в своем заявлении о том, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе 17 октября, похоже, спровоцировали террористические группы сектора Газа, а не Израиль. Его цитирует ABC News.

Отвечая на вопрос израильского журналиста, почему он считает, что за взрывом в больнице не стоит Израиль, Байден сказал: "Это данные, которые показало мне мое министерство обороны".

Ранее во время визита в Тель-Авив американский президент, комментируя инцидент, заявил, что "похоже, что это сделала другая команда, а не Израиль".

Подконтрольное ХАМАС палестинское Министерство здравоохранения заявило, что в результате удара по Аль-Ахле в Газе якобы погиб 471 человек, еще 314 человек – ранены.

  • Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты произошел из самой Газы.
  • После ракетного удара по больнице в разных странах мусульмане начали штурмовать посольства Израиля и США. По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.
  • Армия обороны Израиля показала кадры территории вокруг больницы, заявляют, что на опубликованных кадрах не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ, наносящих удары по сектору Газа.

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Милана Головань
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