Пентагон предоставил данные, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе – Байден

Президент США Джо Байден сказал, что опирался на данные Пентагона в своем заявлении о том, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе 17 октября, похоже, спровоцировали террористические группы сектора Газа, а не Израиль. Его цитирует ABC News.

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Отвечая на вопрос израильского журналиста, почему он считает, что за взрывом в больнице не стоит Израиль, Байден сказал: "Это данные, которые показало мне мое министерство обороны".

Ранее во время визита в Тель-Авив американский президент, комментируя инцидент, заявил, что "похоже, что это сделала другая команда, а не Израиль".

Подконтрольное ХАМАС палестинское Министерство здравоохранения заявило, что в результате удара по Аль-Ахле в Газе якобы погиб 471 человек, еще 314 человек – ранены.

Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты произошел из самой Газы.

После ракетного удара по больнице в разных странах мусульмане начали штурмовать посольства Израиля и США. По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.

Армия обороны Израиля показала кадры территории вокруг больницы, заявляют, что на опубликованных кадрах не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ, наносящих удары по сектору Газа.

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