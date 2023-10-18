Пентагон надав дані, що Ізраїль не завдавав удару по лікарні в Газі – Байден

Президент США Джо Байден сказав, що спирався на дані Пентагону у своїй заяві про те, що вибух у лікарні Аль-Ахлі в Газі 17 жовтня, схоже, спричинили терористичні групи сектору Гази, а не Ізраїль. Його цитує ABC News.

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Відповідаючи на запитання ізраїльського журналіста, чому він вважає, що за вибухом у лікарні не стоїть Ізраїль, Байден сказав: "Це дані, які мені показало моє міністерство оборони".

Раніше під час візиту в Тель-Авів американський президент, коментуючи інцидент, заявив, що, "схоже, що це зробила інша команда, а не Ізраїль".

Підконтрольне ХАМАС палестинське Міністерство охорони здоровʼя заявило, що внаслідок удару по Аль-Ахлі у Газі начебто загинула 471 людина, ще 314 людей поранені.

Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети був з самої Гази.

Після ракетного удару по лікарні у різних країнах мусульмани почали штурмувати посольства Ізраїлю та США. За різними заявами представників Гази, внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі загинули від 300 до 500 людей.

Армія оборони Ізраїлю показала кадри території навколо лікарні, заявляють, що на опублікованих кадрах не видно вирв від авіаційних бомб ЦАХАЛ, якими завдають ударів по сектору Гази.

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