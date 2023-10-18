Пентагон надав дані, що Ізраїль не завдавав удару по лікарні в Газі – Байден
Президент США Джо Байден сказав, що спирався на дані Пентагону у своїй заяві про те, що вибух у лікарні Аль-Ахлі в Газі 17 жовтня, схоже, спричинили терористичні групи сектору Гази, а не Ізраїль. Його цитує ABC News.
Відповідаючи на запитання ізраїльського журналіста, чому він вважає, що за вибухом у лікарні не стоїть Ізраїль, Байден сказав: "Це дані, які мені показало моє міністерство оборони".
Раніше під час візиту в Тель-Авів американський президент, коментуючи інцидент, заявив, що, "схоже, що це зробила інша команда, а не Ізраїль".
Підконтрольне ХАМАС палестинське Міністерство охорони здоровʼя заявило, що внаслідок удару по Аль-Ахлі у Газі начебто загинула 471 людина, ще 314 людей поранені.
- Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети був з самої Гази.
Після ракетного удару по лікарні у різних країнах мусульмани почали штурмувати посольства Ізраїлю та США. За різними заявами представників Гази, внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі загинули від 300 до 500 людей.
- Армія оборони Ізраїлю показала кадри території навколо лікарні, заявляють, що на опублікованих кадрах не видно вирв від авіаційних бомб ЦАХАЛ, якими завдають ударів по сектору Гази.
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