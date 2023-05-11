Пентагон считает, что РФ "будет удивлена" наступлением ВСУ. Говорят: Нужна неожиданность
В Пентагоне считают, что россияне "будут удивлены" будущим наступлением Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил спикер Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер в интервью РБК-Украина.
По его словам, США любят заставать противника врасплох.
"И я думаю, что россияне будут удивлены, когда украинцы пустят в ход то, над чем они работали последние несколько месяцев", — сказал Батлер.
Он отметил, что согласен с тем, что мир постоянно недооценивал Украину и занижал ее возможности, однако Силы обороны доказывали обратное неоднократно.
Военный заявил, что во внутренних дискуссиях с главным американским генералом Марком Милли в США никогда не говорили, что если Украина чего-то не достигнет в наступлении, то ей придется сесть за стол переговоров.
Батлер подчеркнул, что президент США Джо Байден обещал долгосрочную поддержку Украины независимо от результатов будущего наступления.
- Президент Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь.
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