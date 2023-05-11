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Пентагон считает, что РФ "будет удивлена" наступлением ВСУ. Говорят: Нужна неожиданность

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 10:19
Пентагон считает, что РФ
Дэйв Батлер (Фото: скриншот с видео)

В Пентагоне считают, что россияне "будут удивлены" будущим наступлением Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил спикер Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер в интервью РБК-Украина.

По его словам, США любят заставать противника врасплох. 

"И я думаю, что россияне будут удивлены, когда украинцы пустят в ход то, над чем они работали последние несколько месяцев", — сказал Батлер.

Он отметил, что согласен с тем, что мир постоянно недооценивал Украину и занижал ее возможности, однако Силы обороны доказывали обратное неоднократно. 

Военный заявил, что во внутренних дискуссиях с главным американским генералом Марком Милли в США никогда не говорили, что если Украина чего-то не достигнет в наступлении, то ей придется сесть за стол переговоров.

Батлер подчеркнул, что президент США Джо Байден обещал долгосрочную поддержку Украины независимо от результатов будущего наступления. 

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитрий Гриниченко
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