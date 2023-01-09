Пентагон заказал для Украины 14 ракетных установок VAMPIRE на базе пикапов
Американская компания L3Harris Technologies получила контракт от Пентагона на поставку для Украины 14 ракетных установок VAMPIRE (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) на базе пикапов. Стоимость заказа составляет $40 млн, говорится на сайте производителя.
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Переносной комплекс VAMPIRE позволит Украине как сбивать вражеские беспилотники, так и защищаться от наземных угроз со стороны противника.
"С августа мы инвестировали в закупку, испытание и сертификацию, так что производство VAMPIRE может начаться без промедлений", – заявила компания.
Ракетные комплексы VAMPIRE будут установлены на автомобили, которые предоставит правительство США. Они будут оснащены новейшим датчиком прицеливания WESCAM MX-10 RSTA, который позволит оператору установки быстро и точно поражать цели.
Контракт предусматривает, что первые четыре "вампира" должны быть готовы к середине 2023 года, остальные десять – к концу 2023 года.
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