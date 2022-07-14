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Переговоры по зерну. Договорились создать координационый центр под эгидой ООН – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 03:49
Переговоры по зерну. Договорились создать координационый центр под эгидой ООН – Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: ОП)

На переговорах о разблокировании экспорта украинского зерна, которые состоялись 13 июля в Стамбуле между представителями министерств обороны Украины, Турции, России и делегацией ООН, стороны договорились создать совместный координационный центр под эгидой ООН. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море.

"По результатам встречи стороны договорились сформировать совместный координационный центр под эгидой ООН. Он будет расположен в Стамбуле", – сообщил глава ОП.

Задачей координационного центра будет осуществление общего мониторинга и координации безопасной навигации в Черном море, добавил он.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 июля заявил, что соглашение о вывозе украинского зерна якобы может быть достигнуто в течение 10 дней.
  • 13 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью El Pais заявил, что Украина и Россия находятся "в двух шагах" от соглашения о деблокаде морских портов.
  • 13 июля на переговорах о разблокировании экспорта украинского зерна между представителями министерств обороны Украины, Турции, России и делегацией ООН согласованы основные технические вопросы вывоза продукции из Украины. 

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Наталия Медведева
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