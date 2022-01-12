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Переговоры Россия-НАТО. В МИД России изложили свою версию итогов заседания

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 18:36
Переговоры Россия-НАТО. В МИД России изложили свою версию итогов заседания - Фото
Йенс Столтенберг и Александр Грушко (Фото: EPA)

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам прошедшего сегодня в Брюсселе заседания Совета Россия-НАТО заявил, что Россия и США не имеют "общей положительной повестки дня". Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

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По его словам, дальнейшее ухудшение отношений будет иметь "серьезные риски" для Запада.

"Если НАТО переходит к политике сдерживания, Москва перейдет к контрсдерживанию", – сказал он.

Новость дополняется

Переговоры между делегациями России и стран-членов НАТО проходили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и продолжались около трех часов. Делегацию РФ возглавил заместитель главы МИД Александр Грушко, от США – первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.

Страны Альянса планировали обсудить вопросы европейской безопасности, в частности, угрозу нового вторжения РФ на территорию Украины. Россия намеревалась настаивать на отказе НАТО от принятия Украины и Грузии и своих требований по созданию "новой архитектуры безопасности в Европе".

Подробности встречи, комментарии и другие актуальные новости вокруг переговоров РФ и Запада читайте в хронике Liga.net.

Марина Тищенко
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