Переговоры с Россией ведет отдельная "делегация" на линии фронта – Подоляк

До тех пор, пока Россия не откажется от лицемерия, не уйдет с украинского юга и не отведет свои войска, переговоры с ней Украина будет вести на линии фронта. Об этом советник главы Офиса президента и украинский переговорщик с россиянами Михаил Подоляк написал в Twitter.

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Подоляк отметил, что в Москве снова генерируют ложь о том, что "Украина отказывается от переговоров".

"Настоящие переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг и отведет войска. До тех пор переговоры ведет отдельная "делегация" на линии фронта", – написал украинский переговорщик с россиянами.

Ранее Подоляк заявил, что с Россией нельзя договориться, Украина будет воевать с РФ до победного финала.

28 мая сообщалось, что президент Владимир Зеленский в интервью нидерландскому каналу NOS заявил, что Крым и оккупированные с 2014 года территории Донбасса нужно возвращать дипломатическим способом после выхода на границы по состоянию на 24 февраля 2022-го.

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Наталия Медведева

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