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Переговоры с Россией ведет отдельная "делегация" на линии фронта – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 00:28
Переговоры с Россией ведет отдельная
Михаил Подоляк (Скриншот видео)

До тех пор, пока Россия не откажется от лицемерия, не уйдет с украинского юга и не отведет свои войска, переговоры с ней Украина будет вести на линии фронта. Об этом советник главы Офиса президента и украинский переговорщик с россиянами Михаил Подоляк написал в Twitter.

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Подоляк отметил, что в Москве снова генерируют ложь о том, что "Украина отказывается от переговоров".

"Настоящие переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг и отведет войска. До тех пор переговоры ведет отдельная "делегация" на линии фронта", – написал украинский переговорщик с россиянами.

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Наталия Медведева
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