Подоляк отреагировал на слова Мединского: Украина будет воевать с РФ до победного финала
С Россией нельзя договориться, Украина будет воевать с РФ до победного финала. Об этом написал в Telegram советник главы Офиса президента и украинский переговорщик с россиянами Михаил Подоляк.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он комментировал слова главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, который целью войны назвал желание "спасти родную нам Украину и сохранить ее для будущего наших детей". По словам Подоляка, это означает: "Мы хотим убить украинских детей, захватить их города и таким образом освободить территорию для наших (русских) детей".
Советник главы ОП назвал "катастрофическим заблуждением, неверным пониманием природы этой войны и ее истинных мотивов" мнение некоторых партнеров, что с РФ можно договориться о компромиссах как в бизнес-конфликтах и вернуться к прежней жизни.
По его словам, любые договоренности с РФ не стоят ломаной копейки, ведь она постоянно лжет и развязала классическую захватническую войну в духе средних веков – такова природа российского имперского государства, "страны-гопника, которая не создает ценностей, но упорно разрушает чужие".
Читайте также: Зеленский: Путин не понимает, что происходит. Украина не пойдет на уступки
Он подчеркнул, что Украина будет существовать в международно признанных границах "без криминальных наростов", а эта война – о том, по какой траектории будет развиваться мир. По словам Подоляка, ее исход определит будущее Европы – свобода или российские лагеря.
"Украина будет воевать с Россией до победного финала. У нас нет других вариантов. И если Запад опять дрогнет, в очередной раз обнажит свой глубинный страх перед русским монструозным миром, Европу, мир в целом ожидает новый кровавый передел границ, хаос, волны беженцев, голод, новые правила безопасности, когда человеческая цивилизация вынуждена платить дань гопнику с ядерным чемоданчиком", – написал Подоляк.
По словам советника главы ОП, Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности.
"А варвара можно остановить только силой. И только вместе. И сделать это мы должны ради наших детей", – подытожил он.
- Ранее Подоляк заявил, что прекращение огня невозможно без тотального вывода российских войск.
- Президент Владимир Зеленский считает, что выход на линии до 24 февраля будет для Украины победой, потом он надеется на переговоры.
- Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что если Россия не пойдет на переговоры по Крыму и Донбассу, то их будут деоккупировать силой.
Читайте также: Госдеп ответил Киссинджеру: Украина победит и будет сама определять свое будущее
Комментарии