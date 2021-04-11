"Переходим к масштабному сотрудничеству". Зеленский о переговорах с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги сегодняшней встречи с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он рассказал о совместных планах сотрудничества между странами и том, к каким проектам в Украине будет приобщена турецкая сторона. Публикация появилась в Facebook украинского президента.

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Зеленский заявил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и готова приобщиться к Крымской платформе. "Это важный сигнал, что действия России – вызов и для стран Черноморского региона", – написал президент.

Он отметил, что Анкара заинтересована в сильно независимой Украине, а сотрудничество между странами уже давно переросло из точечного в масштабное. По словам Зеленского, сейчас есть все возможности в два раза увеличить товарооборот между странами объемом $5 млрд, этому может способствовать подписание Соглашения о свободной торговле.

Глава Украины подчеркнул, что Турция приобщается к инфраструктурным изменениям в Украине. Он пригласил турецкую сторону инвестировать в развитие аэропортов, принять участие в концессии украинских морпортов, а также передать опыт в строительстве дорог.

Отдельно президент отметил гуманитарный проект Турции по строительству 500 квартир для крымских татар в отдельных украинских городах. По словам Зеленского, процесс будет запущен уже в этом году.

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Сегодня в Турции состоялась встреча Зеленского с Эрдоганом, по итогам которой главы обеих стран подписали совместную декларацию: что в ней.

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Дарья Мостовая

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