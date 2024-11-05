Первые добровольцы Украинского легиона подпишут контракты до конца года

За месяц работы Центра рекрутинга в Люблине было получено более 500 заявок

Центр рекрутинга (Иллюстративное фото: Министерство обороны)

Первые добровольцы Украинского легиона до конца этого года подпишут контракты с Вооруженными Силами Украины на базе рекрутингового центра в польском Люблине. Об этом в комментарии Укринформу сообщил работник рекрутингового центра в Люблине, имя которого не называется из соображений безопасности.

В материале говорится, что за месяц работы центра получено более 500 заявок от граждан Украины, проживающих за границей, о желании присоединиться к Украинскому легиону. В то же время в центре констатируют, что не все эти люди подпишут контракты с ВСУ.

Там отметили, что первые добровольцы до конца года подпишут контракты с ВСУ на базе рекрутингового центра в Люблине, после чего они будут направлены на один из полигонов в Польше для проведения военной подготовки.

Контракт может быть подписан либо на определенный срок (три года), либо до завершения особого периода.

Всего за месяц в центр подали заявки украинцы, проживающие в 30 странах мира.

"Больше всего заявок мы получаем от украинцев и украинок, проживающих в Польше и Чехии, но есть и из отдаленных географически регионов – Великобритании, Ирландии и даже Канады и США", – отметил офицер центра, отвечающий за морально-психологическую подготовку и проводящий непосредственные собеседования с кандидатами.

По его словам, 90% заявок получено от мужчин, соответственно, 10% – от женщин. По возрасту примерно половина заявок получена от молодежи до 25 лет, другая половина – от немного более старших людей.

О создании Украинского легиона 8 июля объявил Зеленский во время встречи с Туском.

11 июля Сикорский сообщил, что несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе.

2 октября Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, изъявивших желание присоединиться к Украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым".

3 октября в Люблине был начат набор добровольцев среди граждан Украины, выразивших желание присоединиться к Украинскому легиону.