Перші добровольці Українського легіону підпишуть контракти до кінця року

Центр рекрутингу (Ілюстративне фото: Міністерство оборони)

Перші добровольці Українського легіону до кінця поточного року підпишуть контракти зі Збройними Силами України на базі рекрутингового центру в польському Любліні. Про це в коментарі Укрінформу повідомив працівник рекрутингового центру в Любліні, ім’я якого не називається із міркувань безпеки.

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У матеріалі йдеться, що за місяць роботи центру отримано понад 500 заявок від громадян України, які проживають за кордоном, про бажання долучитися до Українського легіону. Водночас у центрі констатують, що не всі ці люди підпишуть контракти з ЗСУ.

Там зазначили, що перші добровольці до кінця року підпишуть контракти із ЗСУ на базі рекрутингового центру в Любліні, після цього їх буде спрямовано на один із полігонів у Польщі для проведення вишколу.

Контракт можна буде підписати або на визначений термін (три роки), або до завершення особливого періоду.

Загалом за місяць до центру подали заявки українці, які проживають у 30 країнах світу.

"Найбільше заявок ми отримуємо від українців й українок, які проживають у Польщі та Чехії, але є й з віддалених географічно регіонів – Великої Британії, Ірландії й навіть Канади та США", – зазначив офіцер центру, який відповідає за морально-психологічну підготовку і проводить безпосередні співбесіди з кандидатами.

За його словами, 90% заявок отримано від чоловіків, відповідно, 10% – від жінок. За віком – приблизно половина заявок отримана від молоді до 25 років, інша половина – від дещо старших людей.

Про створення Українського легіону 8 липня оголосив Зеленський під час зустрічі із Туском.

11 липня Сікорський повідомив, що кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні.

2 жовтня Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які виявили бажання доєднатися до Українського легіону в Польщі, виявилася "вкрай малою".

3 жовтня в Любліні було розпочато набір добровольців серед громадян України, які висловили бажання приєднатися до Українського легіону.