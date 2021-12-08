Песков увидел "ползучую угрозу" и заявил, что НАТО "постепенно подминает Украину под себя"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пожаловался, что "НАТО пытается подмять Украину под себя", а также заявил о "ползучей угрозе" у границ РФ в лице Альянса. Об этом он сказал в комментарии российским Известиям.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Пескова, Россия якобы никому не угрожает и лишь "принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ".

"Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это красная линия", – сказал Песков.

При этом, несмотря на оккупацию Крыма и восьмой год войны на Донбассе при участии кадровых российских военных, Песков заявил, что "все, что делает Россия – делается в рамках территории Российской Федерации".

"Это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку. Это американские солдаты приезжают сюда", – добавил Песков.

СПРАВКА. В октябре 2021-го авторитетные американские СМИ распространили информацию о том, что Россия В октябре 2021-го авторитетные американские СМИ распространили информацию о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной. Причиной этого стало сближение Украины и НАТО и ухудшение отношений между Россией и Альянсом.

Ранее в Кремле уже жаловались на на технику и подразделения НАТО у границ РФ, опасались "военной авантюры" со стороны Украины и говорили об "угрозах" для РФ, а Путин заявил, что на фоне всего этого Россия "была вынуждена" начать разработки гиперзвукового оружия.

1 декабря Путин заявил, что Россия хочет "юридических гарантий" того, что Украина не войдет в Североатлантический альянс, и призвал руководство НАТО начать "предметные переговоры".

Генсек Альянса Йенс Столтенберг ответил: лишь Украина и 30 стран-членов НАТО должны решать, когда Украина будет готова вступить в Альянс, а у России нет права вето в этом вопросе и нет права контролировать своих соседей. В Белом доме тоже сказали, что решать не России.

Читайте также: "Это отчаяние". Путин угрожает, требуя не принимать Украину в НАТО. Почему он проиграет

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.