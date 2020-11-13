Петиция на сайте Зеленского против карантина выходного дня набрала 25 000 подписей
13.11.2020, 22:05
Протест предпринимателей против карантина выходного дня (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Автор петиции считает, что введение карантина выходного дня "никоим образом не повлияет" на распространение коронавируса
Электронная петиция на сайте Офиса президента с требованием отменить карантин выходного дня в Украине набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
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Петицию зарегистрировали 10 ноября.
Автор петиции считает, что введение карантина выходного дня "никоим образом не повлияет" на распространение коронавируса, а только повлечет "катастрофические последствия" для экономики и социокультурной жизни украинцев.
- Кабинет министров для борьбы с пандемией коронавируса ввел карантин выходного дня. Ограничительные меры вводятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на период 14-30 ноября.
- Львов, Одесса, Тернополь и Черкассы отказались вводить карантин выходного дня. В Киеве и большинстве областных центров выполнят распоряжение Кабмина.
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