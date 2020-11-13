Петиция на сайте Зеленского против карантина выходного дня набрала 25 000 подписей

Автор петиции считает, что введение карантина выходного дня "никоим образом не повлияет" на распространение коронавируса

Электронная петиция на сайте Офиса президента с требованием отменить карантин выходного дня в Украине набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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Петицию зарегистрировали 10 ноября.

Автор петиции считает, что введение карантина выходного дня "никоим образом не повлияет" на распространение коронавируса, а только повлечет "катастрофические последствия" для экономики и социокультурной жизни украинцев.

Кабинет министров для борьбы с пандемией коронавируса ввел карантин выходного дня. Ограничительные меры вводятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на период 14-30 ноября.

Львов, Одесса, Тернополь и Черкассы отказались вводить карантин выходного дня. В Киеве и большинстве областных центров выполнят распоряжение Кабмина.

Вадим Ребрина

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