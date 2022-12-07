Петиция о блокировке всего контента РФ в Украине собрала подписи, ее рассмотрит Зеленский

Президента Владимира Зеленского призывают обратиться к стриминговым компаниям для создания механизма, гарантирующего блокирование российского контента на территории Украины. Петиция набрала более 25 000 подписей.

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Автор петиции заявил, что песни российских исполнителей остаются в топах музыкальных платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Shazam, несмотря на девять месяцев полномасштабной войны РФ против Украины.

"Очевидно, что российские артисты платят налоги в казну государства-террориста, направляющего эти средства в том числе и на оружие, используемое Россией для геноцида украинского народа", – сказано в тексте петиции.

Как заявляет автор, за 1000 прослушиваний песни враг получает 0,9 евро на платформе Spotify, 3,7 – на Apple Music, 1,69 – на Deezer, 1,9 – на YouTube Music.

"Каждое прослушивание песни врага не только спонсирует терроризм, но и популяризирует культуру врага, которую нам десятками лет насаждала Россия", – заявляет автор петиции.

То же самое, по его словам, касается и видеоконтента на YouTube, так как основной способ монетизации – это реклама, спонсорство и просмотры. YouTube приостановил монетизацию для российских пользователей, однако украинцы видят рекламу, и деньги от просмотров уходят в казну государства-террориста. Тем временем видео российских блогеров до сих пор попадают в топы YouTube в Украине и набирают миллионы просмотров.

Автор петиции призвал Зеленского запретить потребление любого контента россиян на всех доступных стриминговых платформах в Украине, а также обратиться к стриминговым компаниям для создания механизма, гарантирующего блокирование российского контента в Укарине.

Ранее 25 000 подписей набрала петиция о запрете гражданам России осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине. Зеленский направил ее премьер-министру "с просьбой проработать поднятые в ней вопросы, принять надлежащие меры".

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Оксана Житнюк

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