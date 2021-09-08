План развития на 10 лет. Зеленский ввел в действие тайное решение СНБО о ВМС Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие секретное решение Совета нацбезопасности и обороны о развитии Военно-морских сил ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Зеленский подписал указ сегодня, 8 сентября. Документ вводит в действие решение СНБО от 20 августа 2021-го о развитии ВМС ВСУ до 2031 года. При этом текста самого решения нет – указано, что оно тайное.

По указу Зеленского, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В августе во время интервью украинским журналистам из Крыма Зеленский рассказал, что к 2035 году планируется реализовать большую программу строительства военно-морского флота.

"Что касается нашего военно-морского флота – сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года – строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности – он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года. Третий – до 2035-го", – рассказал президент.

На брифинге по результатам заседания СНБО 20 августа Данилов сообщил, что в режиме "тайно" рассматривались вопросы о развитии ракетного вооружения и Военно-морских сил Украины до 2031 года.

"Были очень жаркие дискуссии. Единственное, что я могу сказать – до 2031 года мы должны потратить на эту программу (ракетного вооружения, – ред.) более 200 млрд грн. Мы не можем ждать от наших партнеров, когда они будут или не будут предоставлять нам вооружение. Наша задача – делать вооружение собственного производства", – сказал Данилов.

Также он сообщил, что СНБО просит у Верховной Рады и Кабмина дополнительные 960 млн грн в этом году на приобретение необходимых для ВМС ВСУ технических средств. По его словам, до 2031 года в Украине "будет строиться все, что касается нашего флота".

21 августа 2021-го президент ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против народного депутата Андрея Деркача и приближенных к нему лиц, главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина и ряда российских сайтов, а также сайтов strana.ua, sharij.net, sharij.com.ua.

26 августа Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о неотложных мерах по киберобороне страны.

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Оксана Житнюк

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