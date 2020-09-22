"Планеты Б у нас нет". Полный текст обращения Зеленского к участникам Генассамблеи ООН
Глава государства призвал мировых лидеров объединиться ради общего блага, потому как "планеты "Б" у нас нет – мы живем здесь и только один раз"
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН в целом и генсеку Организации Антониу Гутерришу в частности. Конференция началась в Нью-Йорке и из-за пандемии коронавируса впервые в истории проводится дистанционно – в онлайн-режиме.
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Приводим ниже полный текст заявления главы государства.
Уважаемый господин Президент!
Я с гордостью произношу это заявление от имени Украины – одного из членов-учредителей Организации Объединенных Наций – и поздравляю всех нас с 75-летием нашей Организации.
Думаю, когда мы встретились в Нью-Йорке год назад, никто не мог представить, что 2020-й устроит такой мощный краш-тест для нашего мира.
Сегодня мы вспоминаем о судьбоносной конференции в Сан-Франциско. Тогда тяжелые и нестабильные послевоенные времена объединили государства-учредителей, побуждая их отбросить противоречия, чтобы построить лучший мир. Мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды.
Но, к сожалению, мы должны признать, что мир в XXI веке полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека.
75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этот урок не усвоили.
Я хотел бы напомнить, что это война не только в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире.
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Ваши превосходительства! Мир, в котором мы живем сегодня, такой же сложный, как и 75 лет назад. Мир и процветание остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках нашего мира.
За предыдущие 75 лет человечество поднялось на высочайшие вершины, погрузилось в самые глубокие впадины, покорило космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН дистанционно. Поэтому, действительно ли мы не способны остановить агрессию и войны? Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете?
В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран.
Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов. Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и начать их постоянное и полное внедрение.
Начнем сейчас. Планеты "Б" нет, мы живем здесь и только один раз.
Спасибо, господин президент.
- Речь Зеленского на Генассамблее ООН год назад – полный текст.
- В 2020-м ООН провела глобальный опрос и выяснила основные желания и страхи людей.
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