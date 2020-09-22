"Планеты Б у нас нет". Полный текст обращения Зеленского к участникам Генассамблеи ООН

Глава государства призвал мировых лидеров объединиться ради общего блага, потому как "планеты "Б" у нас нет – мы живем здесь и только один раз"

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН в целом и генсеку Организации Антониу Гутерришу в частности. Конференция началась в Нью-Йорке и из-за пандемии коронавируса впервые в истории проводится дистанционно – в онлайн-режиме.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Приводим ниже полный текст заявления главы государства.

Уважаемый господин Президент!

Я с гордостью произношу это заявление от имени Украины – одного из членов-учредителей Организации Объединенных Наций – и поздравляю всех нас с 75-летием нашей Организации.

Думаю, когда мы встретились в Нью-Йорке год назад, никто не мог представить, что 2020-й устроит такой мощный краш-тест для нашего мира.

Сегодня мы вспоминаем о судьбоносной конференции в Сан-Франциско. Тогда тяжелые и нестабильные послевоенные времена объединили государства-учредителей, побуждая их отбросить противоречия, чтобы построить лучший мир. Мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды.

Но, к сожалению, мы должны признать, что мир в XXI веке полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека.

75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этот урок не усвоили.

Я хотел бы напомнить, что это война не только в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире.

Читайте также: Страны, голосовавшие в ООН против украинской резолюции по Крыму: список

Ваши превосходительства! Мир, в котором мы живем сегодня, такой же сложный, как и 75 лет назад. Мир и процветание остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках нашего мира.

За предыдущие 75 лет человечество поднялось на высочайшие вершины, погрузилось в самые глубокие впадины, покорило космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН дистанционно. Поэтому, действительно ли мы не способны остановить агрессию и войны? Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете?

В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран.

Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов. Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и начать их постоянное и полное внедрение.

Начнем сейчас. Планеты "Б" нет, мы живем здесь и только один раз.

Спасибо, господин президент.

Речь Зеленского на Генассамблее ООН год назад – полный текст.

В 2020-м ООН провела глобальный опрос и выяснила основные желания и страхи людей.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.