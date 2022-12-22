По дороге в Украину Зеленский встретился с Дудой: видео
По дороге в Украину из США президент Владимир Зеленский встретился в польском городе Жешув со своим коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Главы государств подвели итоги 2022 года, который принес чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, начатой Россией против Украины, говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.
Лидеры обсудили стратегические планы на будущее, повестку дня двусторонних отношений и взаимодействия на международном уровне в следующем году.
"Президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности Украинского государства и гуманитарных вопросах, которые чрезвычайно важны, в частности, для украинских временных переселенцев, вынужденных выехать из Украины, спасаясь от войны", – сообщили в ОП.
Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.
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