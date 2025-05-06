Победа Симиона стала разгромом румынских элит – аналитик Присяжнюк

Представитель власти не прошел во второй тур выборов, поэтому премьер Румынии подал в отставку

Румыны в Бухаресте празднуют победу Симиона (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

Старые румынские элиты потерпели фиаско на президентских выборах в Румынии. Кандидат от власти, которого поддержали главные партии, не прошел даже во второй тур, объясняет LIGA.net поражение властей аналитик фонда Деминициативы им. Илька Кучерива и аспирантка Бухарестского университета Марианна Присяжнюк.

В первом туре президентских выборов победил ультраправый Джордж Симион. Его поддержали не только в Румынии, но и 4-6 млн румынской диаспоры, среди которой он получил более 70% голосов. Во втором туре 18 мая Симион будет конкурировать с правоцентристским реформатором, мэром Бухареста Никушором Даном. И имеет большие шансы победить, говорит LIGA.net румынский аналитик Сорин Ионита.

Хотя Симион показал лучший из возможных результатов, сюрпризы также возможны, считает Присяжнюк. Но победить Дану будет действительно тяжело.

Дан еще может мобилизовать свой электорат – многие из избирателей проигнорировали первый тур через долгие выходные 1-4 мая, говорит Ионита. Многие избиратели, голосовавшие за умеренных кандидатов, также могут его поддержать. Так что борьба будет ожесточенной.

В Румынии 5 мая завершился подсчет голосов в первом туре президентских выборов, по результатам которого во второй тур выходят Симион (40,96% голосов) и Дан (20,99%).

Симион выступает против военной помощи Украине и надеется на "мирные инициативы" президента США Дональда Трампа.

Премьер Румынии Марчел Чолака 5 мая подал в отставку после того, как кандидат от властной коалиции не вышел во второй тур.