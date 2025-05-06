Перемога Сіміона стала розгромом румунських еліт – аналітикиня Присяжнюк

Представник влади не пройшов у другий тур виборів, тож прем’єр Румунії подав у відставку

Румуни в Бухаресті святкують перемогу Сіміона (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

Старі румунські еліти зазнали фіаско на президентських виборах у Румунії. Кандидат від влади, якого підтримали головні партії, не пройшов навіть у другий тур, пояснює LIGA.net поразку влади аналітикиня фонду Демініціативи ім. Ілька Кучеріва й аспірантка Бухарестського університету Маріанна Присяжнюк.

У першому турі президентських виборів переміг ультраправий Джордже Сіміон. Його підтримали не лише в Румунії, а й 4-6 млн румунської діаспори, серед якої отримав понад 70% голосів. У другому турі 18 травня Сіміон конкуруватиме з правоцентристським реформатором, мером Бухареста Нікушором Даном. І має великі шанси перемогти, каже LIGA.net румунський аналітик Сорін Іоніта.

Хоча Сіміон показав найкращий з можливих результатів, сюрпризи також можливі, вважає Присяжнюк. Але перемогти Дану буде дійсно важко.

Дан ще може мобілізувати свій електорат – багато хто з виборців проігнорував перший тур через довгі вихідні 1-4 травня, каже Іоніта. Багато виборців, які голосували за поміркованих кандидатів, теж можуть його підтримати. Тож боротьба буде запеклою.

У Румунії 5 травня закінчився підрахунок голосів у першому турі президентських виборів, за результатами якого у другий тур виходять Сіміон (40,96 % голосів) і Дан (20,99 %).

Сіміон виступає проти військової допомоги Україні та сподівається на "мирні ініціативи" президента США Дональда Трампа.

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку 5 травня подав у відставку після того, як кандидат від владної коаліції не вийшов у другий тур.