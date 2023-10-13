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Под Авдеевку РФ бросила три новые бригады, но четыре их батальона понесли потери – комбриг

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 11:10
Под Авдеевку РФ бросила три новые бригады, но четыре их батальона понесли потери – комбриг - Фото
Авдеевка (Фото: ЕРА, ALEX BABENKO)

За три дня наступательных действий в районе Авдеевки российская армия потеряла боеспособность четырех своих батальонов, заявил в комментарии американской газете The Washington Post командир 59 отдельной механизированной бригады Вадим Сухаревский. В то же время, по его словам, россияне перебросили под Авдеевку три новых бригады.

В переписке с журналистами Сухаревский заявил, что российские войска "сосредоточили до трех свежих бригад" в направлении Авдеевки.

По его словам, цель захватчиков – окружить город с юга и севера.

Командир 59 ОМБр рассказал, что оккупанты осуществляют "одновременные массированные атаки механизированными колоннами и пешими штурмовыми группами при поддержке артиллерии и авиации, в сочетании с ударами по нашим тылам и широким применением БПЛА".

В то же время Сухаревский отметил, что за эти дни уже четыре российских батальона под Авдеевкой потеряли боеспособность из-за потерь.

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
  • За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.

Читайте также: РФ сильно бьет по Авдеевке, невозможно спасти людей из-под завалов – военная администрация

Милана Головань
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