Під Авдіївку РФ кинула три нові бригади. Чотири батальйони вже небоєздатні – комбриг
13.10.2023, 11:10
Авдіївка (Фото: ЕРА, ALEX BABENKO)
За три дні наступальних дій в районі Авдіївки російська армія втратила боєздатність чотирьох своїх батальйонів, заявив в коментарі американській газеті The Washington Post командир 59 окремої механізованої бригади Вадим Сухаревський. Водночас, за його словами, росіяни перекинули під Авдіївку загалом три нових бригади.
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У листуванні із журналістами Сухаревський заявив, що російські війська "зосередили до трьох свіжих бригад" на напрямку Авдіївки.
За його словами, мета загарбників – оточити місто з півдня та півночі.
Командир 59 ОМБр розповів, що окупанти здійснюють "одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами за підтримки артилерії та авіації, у поєднанні з ударами по наших тилах та широким застосуванням БПЛА".
Водночас Сухаревський зазначив, що за ці дні вже чотири російські батальйони під Авдіївкою втратили боєздатність через втрати.
- Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
- Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
- За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також уперше з кінця червня було знищено російський літак.
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