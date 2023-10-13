Під Авдіївку РФ кинула три нові бригади. Чотири батальйони вже небоєздатні – комбриг

За три дні наступальних дій в районі Авдіївки російська армія втратила боєздатність чотирьох своїх батальйонів, заявив в коментарі американській газеті The Washington Post командир 59 окремої механізованої бригади Вадим Сухаревський. Водночас, за його словами, росіяни перекинули під Авдіївку загалом три нових бригади.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У листуванні із журналістами Сухаревський заявив, що російські війська "зосередили до трьох свіжих бригад" на напрямку Авдіївки.

За його словами, мета загарбників – оточити місто з півдня та півночі.

Командир 59 ОМБр розповів, що окупанти здійснюють "одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами за підтримки артилерії та авіації, у поєднанні з ударами по наших тилах та широким застосуванням БПЛА".

Водночас Сухаревський зазначив, що за ці дні вже чотири російські батальйони під Авдіївкою втратили боєздатність через втрати.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також уперше з кінця червня було знищено російський літак.

Читайте також: РФ сильно б'є по Авдіївці, неможливо врятувати людей з-під завалів – військова адміністрація

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.