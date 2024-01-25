Под Кривым Рогом зафиксирован прилет по предприятию, был пожар, есть разрушения

В Криворожском районе в предприятие прилетел российский дрон-камикадзе Shahed-136

Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Криворожский район дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, зафиксирован прилет на одно из предприятий.

Там начался пожар, который потушили спасатели. Есть разрушения.

"Глава военной администрации Кривого Рога" Александр Вилкул уточнил, что удар пришелся по Глееватской громаде. Обошлось без жертв и пострадавших. Глееватка расположена на север от города.

Ранее стало известно о прилетах по промышленному предприятию в Одессе.

Утром 23 января российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова.

Днем 24 января спасатели завершили работы по разбору завалов. В результате вражеского удара погибли 10 человек.

Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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