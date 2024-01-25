Під Кривим Рогом зафіксовано приліт по підприємству, була пожежа, є руйнування

У Криворізькому районі на підприємство прилетів російський дрон-камікадзе Shahed-136

Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Криворізький район дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, зафіксовано приліт на одне із підприємств.

Там почалася пожежа, яку загасили рятувальники. Є руйнування.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що удар припав на Глеюватську громаду. Обійшлося без жертв та постраждалих. Глеюватка розташована на північ від міста.

Раніше стало відомо про прильоти по промисловому підприємству в Одесі.

Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова.

Вдень 24 січня рятувальники завершили роботи з розбирання завалів. Унаслідок ворожого удару загинули 10 людей.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

Дивіться також: Удар по Києву. Сапери вилучили бойову частину російської Х-101 та уламки іншої ракети