Под Москвой в Щелково были взрывы. Пожар в районе аэродрома "судного дня" Чкаловский: фото
27.09.2023, 07:39
Зарево над Щелково (Фото: ресурс оккупантов)
В Подмосковном Щелково прозвучали взрывы и начался пожар в районе военного аэродрома "Чкаловский". Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
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Россияне пишут, что в ночь на 27 сентября в Щелково были слышны взрывы.
После этого на юго-восточной окраине города, где расположен аэродром "Чкаловский", начался пожар.
На снимках можно увидеть большой столб дыма и зарево.
О возможных прилетах пока неизвестно. LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки Минобороны.
СПРАВКА. 18 сентября неизвестные диверсанты взорвали самолеты Ан-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н в Подмосковье на аэродроме "Чкаловский", где базируются правительственные суда, так называемые "самолеты судного дня" и специальные борта, сообщили в ГУР.
Всего произведено лишь 20 самолетов Ил-20, эти суда занимаются радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. Самолеты этого типа перестали производить в 1976 году. Они оборудованы радиолокационной системой бокового обзора, инфракрасным сканером и другими датчиками.
Ан-148 – украинский пассажирский самолет разработки конструкторского бюро "Антонов". В России только 21 такое судно: 15 — в Минобороны РФ и 6 — в Специальном летном отряде "Россия". Это подразделение перевозит топ-чиновников РФ, важных должностных лиц спецслужб и армии. Цена одного самолета ~$30 млн.
Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков, другой бронированной техники и малоскоростных воздушных целей и живой силы.
Всего произведено лишь 20 самолетов Ил-20, эти суда занимаются радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. Самолеты этого типа перестали производить в 1976 году. Они оборудованы радиолокационной системой бокового обзора, инфракрасным сканером и другими датчиками.
Ан-148 – украинский пассажирский самолет разработки конструкторского бюро "Антонов". В России только 21 такое судно: 15 — в Минобороны РФ и 6 — в Специальном летном отряде "Россия". Это подразделение перевозит топ-чиновников РФ, важных должностных лиц спецслужб и армии. Цена одного самолета ~$30 млн.
Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков, другой бронированной техники и малоскоростных воздушных целей и живой силы.
- Начальник разведки Буданов заявил, что события, происходящие в Крыму примерно с середины августа, косвенно указывают на дальнейшее течение украинского наступления.
- Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что ведомство определило перечень подлежащих уничтожению стратегических объектов России и методически работает над этим.
- В конце августа 2023 года произошла атака на российский аэродром в Пскове, в результате были уничтожены четыре самолета Ил-76.
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