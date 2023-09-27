Под Москвой в Щелково были взрывы. Пожар в районе аэродрома "судного дня" Чкаловский: фото

В Подмосковном Щелково прозвучали взрывы и начался пожар в районе военного аэродрома "Чкаловский". Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне пишут, что в ночь на 27 сентября в Щелково были слышны взрывы.

После этого на юго-восточной окраине города, где расположен аэродром "Чкаловский", начался пожар.

На снимках можно увидеть большой столб дыма и зарево.





О возможных прилетах пока неизвестно. LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки Минобороны.

СПРАВКА. 18 сентября неизвестные диверсанты



Всего произведено лишь 20 самолетов Ил-20, эти суда занимаются радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. Самолеты этого типа перестали производить в 1976 году. Они оборудованы радиолокационной системой бокового обзора, инфракрасным сканером и другими датчиками.



Ан-148 – украинский пассажирский самолет разработки конструкторского бюро "Антонов". В России только 21 такое судно: 15 — в Минобороны РФ и 6 — в Специальном летном отряде "Россия". Это подразделение перевозит топ-чиновников РФ, важных должностных лиц спецслужб и армии. Цена одного самолета ~$30 млн.



Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков, другой бронированной техники и малоскоростных воздушных целей и живой силы. 18 сентября неизвестные диверсанты взорвали самолеты Ан-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н в Подмосковье на аэродроме "Чкаловский", где базируются правительственные суда, так называемые "самолеты судного дня" и специальные борта, сообщили в ГУР.Всего произведено лишь 20 самолетов Ил-20, эти суда занимаются радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. Самолеты этого типа перестали производить в 1976 году. Они оборудованы радиолокационной системой бокового обзора, инфракрасным сканером и другими датчиками.Ан-148 – украинский пассажирский самолет разработки конструкторского бюро "Антонов". В России только 21 такое судно: 15 — в Минобороны РФ и 6 — в Специальном летном отряде "Россия". Это подразделение перевозит топ-чиновников РФ, важных должностных лиц спецслужб и армии. Цена одного самолета ~$30 млн.Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков, другой бронированной техники и малоскоростных воздушных целей и живой силы. Начальник разведки Буданов заявил, что события, происходящие в Крыму примерно с середины августа, косвенно указывают на дальнейшее течение украинского наступления.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что ведомство определило перечень подлежащих уничтожению стратегических объектов России и методически работает над этим.

В конце августа 2023 года произошла атака на российский аэродром в Пскове, в результате были уничтожены четыре самолета Ил-76. Читайте также: Освобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фото

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