Під Москвою у Щелковому були вибухи. Пожежа в районі аеродрому "судного дня" Чкаловський: фото

У Підмосковному Щелковому пролунали вибухи та почалася пожежа в районі військового аеродрому "Чкаловський". Про це повідомили російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Росіяни пишуть, що в ніч проти 27 вересня у Щелковому було чути вибухи.

Після цього на південно-східній околиці міста, де розташований аеродром "Чкаловський", почалася пожежа.

На знімках можна побачити великий стовп диму та заграву.





Про можливі прильоти поки що невідомо. LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міноборони.

ДОВІДКА. 18 вересня невідомі диверсанти



Загалом вироблено лише 20 літаків Іл-20, ці судна займаються радіоелектронною розвідкою та радіоелектронною боротьбою. Літаки цього типу перестали виробляти 1976 року. Вони обладнані радіолокаційною системою бокового огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.



Ан-148 – український пасажирський літак з розробки конструкторського бюро "Антонов". У Росії лише 21 таке судно: 15 – у Міноборони РФ і 6 – у Спеціальному льотному загоні "Росія". Цей підрозділ перевозить топчиновників РФ, важливих посадових осіб спецслужб та армії. Ціна одного літака ~ $30 млн.



Мі-28 – ударний вертоліт, призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танків, іншої броньованої техніки та малошвидкісних повітряних цілей і живої сили. 18 вересня невідомі диверсанти підірвали літаки Ан-148 та Іл-20, а також гелікоптер Мі-28Н у Підмосков'ї на аеродромі "Чкаловський", де базуються урядові судна, так звані "літаки судного дня" та спеціальні борти, повідомили в ГУР.Загалом вироблено лише 20 літаків Іл-20, ці судна займаються радіоелектронною розвідкою та радіоелектронною боротьбою. Літаки цього типу перестали виробляти 1976 року. Вони обладнані радіолокаційною системою бокового огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.Ан-148 – український пасажирський літак з розробки конструкторського бюро "Антонов". У Росії лише 21 таке судно: 15 – у Міноборони РФ і 6 – у Спеціальному льотному загоні "Росія". Цей підрозділ перевозить топчиновників РФ, важливих посадових осіб спецслужб та армії. Ціна одного літака$30 млн.Мі-28 – ударний вертоліт, призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танків, іншої броньованої техніки та малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

Начальник розвідки Буданов заявив, що події, що відбуваються в Криму приблизно з середини серпня, побічно вказують на подальший перебіг українського наступу.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що відомство визначило перелік стратегічних об'єктів Росії, що підлягають знищенню, і методично працює над цим.

Наприкінці серпня 2023 року відбулася атака на російський аеродром у Пскові, в результаті було знищено чотири літаки Іл-76.

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