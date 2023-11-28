Под Одессой прогремели взрывы. ВСУ предупреждали о запуске ракет россиян

В Одесской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы, Воздушные силы писали о запуске ракет

Вид на Одессу с моря (скриншот)

В Одесской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы, Воздушные силы писали о запуске ракет. О звуках взрывов сообщило местное издание Думская.

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В 11:07 командование Воздушных сил предупредило о пуске российской ракеты в сторону Одессы.

Через несколько минут в области были слышны взрывы.

Уже в 11:24 дали отбой воздушной тревоги.

О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока неизвестно.

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