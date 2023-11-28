Під Одесою пролунали вибухи. ЗСУ попереджали про запуск ракет росіян

На Одещині під час повітряної тривоги пролунали вибухи, Повітряні сили писали про запуск ракет

Одеса (Фото: скриншот із відео)

На Одещині під час повітряної тривоги пролунали вибухи, Повітряні сили писали про запуск ракет. Про звуки вибухів повідомило місцеве видання Думська.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Об 11:07 командування Повітряних сил попередило про запуск російської ракети у бік Одеси.

За кілька хвилин в області було чути вибухи.

Вже об 11:24 дали відбій повітряної тривоги.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що невідомо.

Вранці 28 листопада Росія вдарила "Іскандером" по Запоріжжю. Приліт по підприємству, є руйнування.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Чиновник поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес без госпіталізації.

Президент Латвії пів ночі просидів в укритті у Києві. Після – закликав посилити ППО України.

Читайте також: Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки не розкриваються