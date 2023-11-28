Під Одесою пролунали вибухи. ЗСУ попереджали про запуск ракет росіян
На Одещині під час повітряної тривоги пролунали вибухи, Повітряні сили писали про запуск ракет. Про звуки вибухів повідомило місцеве видання Думська.
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Об 11:07 командування Повітряних сил попередило про запуск російської ракети у бік Одеси.
За кілька хвилин в області було чути вибухи.
Вже об 11:24 дали відбій повітряної тривоги.
Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що невідомо.
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