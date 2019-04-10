Под офис Зеленского приехал Автомайдан требовать анализов

Скриншот с видео

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В Киеве под офис штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского приехали представители Автомайдана, которые призывают его сдать анализы VADA. Видео с автомобилями активистов опубликовано в Facebook штаба Зеленского.

На записи видно, что под офисом также находится патруль полиции.

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Ранее в Facebook Автомайдана появилась информация о том, что активисты собираются в офис Зеленского и Администрацию президента "с требованием сдать тесты и доказать, что кандидаты не наркоманы и не алкоголики".

Позже еще на одной странице АвтоМайдан в Facebook появилась информация о том, что "Автомайдан к этой фейковой акции не имеет никакого отношения".

Корреспондент LIGA.net попытался узнать подробности у создателей этой страницы, однако по указанному в профиле телефону никто не отвечает.

Бывший многолетний чемпион мира в супертяжелом весе профессионального бокса Владимир Кличко зовет Порошенко и Зеленского сегодня, 10 апреля, посетить медпункт на НСК Олимпийский для сдачи анализов на наркотики офицерам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Порошенко согласился. В штабе Зеленского 8 апреля заявили, что он не будет сдавать анализы WADA.