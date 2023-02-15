Под Симферополем оккупанты сжигают трупы, у крематория всегда очередь грузовиков – Генштаб

Российские оккупанты несут большие потери и сжигают трупы своих военных – один из крематориев расположен вблизи Симферополя, к нему всегда очередь. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 15 февраля.

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Как отмечается, в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированной территории Крыма оккупанты сжигают трупы своих военных, чтобы скрыть количество потерь.

"У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников", – говорится в сообщении Генштаба.

В сводке уточнили, что кремация в Красной Зорьке осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются.

15 февраля российские оккупанты вели наступательные действия на пяти направлениях. Силы обороны отбили атаки захватчиков возле 20 населенных пунктов.

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Наталія Медведєва

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