Под Староконстантиновым работает ПВО – отражают атаку "шахедов"
29.10.2023, 23:48
Иллюстративное изображение (Фото - Нацгвардия)
В районе Староконстантинова Хмельницкой области слышна работа ПВО, отражают атаку "шахедов" , сообщает собеседник LIGA.net в городе.
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Наш собеседник в Староконстантинове Хмельницкой области сообщает, что за городом слышна работа средств ПВО, которые отбивают очередную атаку "шахедов".
Известно, что в районе располагается аэродром, который регулярно подвергается атакам оккупантов.
Информацию подтверждает также Хмельницкая ОГА (ОВА).
- Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотору Сичи в Запорожье.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым. Воздушные силы сообщили, что с вечера 5 августа украинская ПВО уничтожила 30 ракет двух типов и 27 дронов-камикадзе Shahed-136.
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