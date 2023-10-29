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Под Староконстантиновым работает ПВО – отражают атаку "шахедов"

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 23:48
Под Староконстантиновым работает ПВО – отражают атаку
Иллюстративное изображение (Фото - Нацгвардия)

В районе Староконстантинова Хмельницкой области слышна работа ПВО, отражают атаку "шахедов" , сообщает собеседник LIGA.net в городе.

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Наш собеседник в Староконстантинове Хмельницкой области сообщает, что за городом слышна работа средств ПВО, которые отбивают очередную атаку "шахедов".

Известно, что в районе располагается аэродром, который регулярно подвергается атакам оккупантов.  

Информацию подтверждает также Хмельницкая ОГА (ОВА).  

Фото – скриншот

Читайте также: России просто так не удастся уничтожить нашу авиацию, есть десятки аэродромов – ВСУ

Сергей Бережной
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Староконстантиновхмельницкая областьShahedатака дроновпво
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